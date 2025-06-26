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26 июня, 14:56

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Кинопоказы, спортивные игры и концерты организуют ко Дню молодежи в Москве

Сидячий футбол и DJ-сеты: как провести День молодежи в Москве

День молодежи отмечается в России 28 июня. В честь даты в Москве пройдут множество интересных и ярких мероприятий. Какие события стоит посетить – в нашем материале.

Фестиваль "Молодежная точка"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Празднование Дня молодежи охватит 250 столичных площадок, в том числе в рамках фестиваля "Лето в Москве", рассказал Сергей Собянин.

Центральной точкой станет Болотная площадь. Здесь состоится фестиваль "Молодежная точка", посвященный карьере, креативу, спорту, а также личностному развитию, волонтерству и патриотизму. Сюда съедутся молодые люди со всех регионов России и из других стран.

В частности, 28 июня на роллердроме состоится шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева "Дневник памяти". Коллектив ледового театра разыграет историю о любви, вере и надежде, развернувшуюся во времена Великой Отечественной войны. Среди звездных артистов – Аделина Сотникова, первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании. Выступления пройдут в 12:00, 13:30 и 15:00.

Матчи по сидячему футболу организуют в пространстве клуба "Спартак-Москва" с 12:00 до 19:00. Игра пройдет в прозрачной коробке: участникам предстоит управлять мячом, сидя друг напротив друга и используя только ноги. Здесь же можно будет провести время за настольным и VR-футболом.

Также с 12:00 до 19:00 в пространство МосРСО проведут воркшоп "Вдохновляем столицу делом". Посетители смогут примерить на себя различные профессии, пройти тест на профориентацию, создать украшения на мастер-классе и решить медицинский мини-квест.

Завершится вечер 28 июня выступлением групп "Градусы" и "Комната культуры", а также диджеев Groove и Nejtrino. Начало – в 19:00.

Более подробная информация о программе представлена на сайте фестиваля.

Культура и спорт

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Показ романтической мелодрамы Оксаны Бычковой "Питер FM" запланирован в парке "Зарядье" 28 июня. Зрители увидят, как обыкновенная случайность изменила жизнь молодых людей, находившихся на распутье. А 29 июня гостям покажут драму Карена Шахназарова "Курьер" о выборе и взрослении. Начало обоих сеансов в 22:15.

Здесь же состоится IV фестиваль "Новая классика". В этом году событие приурочено к 125-летию композитора-авангардиста Александра Мосолова. Организаторы подготовили концерты на большой и экспериментальной сценах. Плюс предусмотрен интерактив: в рамках экспозиции "Музыка машин", где выставят современные инструменты, на которых можно создать собственную импровизационную композицию.

В праздничный день по всей столице развернутся и площадки для семейных спортивных игр. Например, с 11:00 до 15:00 в ротонде на бульваре Генерала Карбышева проведут веселые старты, конкурс загадок и фитнес-зарядку. Также здесь будут прыжки на батутах и аттракционы.

А в детском парке "Фили" на Большой Филевской улице запланированы турниры и мастер-классы по армрестлингу, силомеру, гиревому спорту и перетягиванию каната. Мероприятия пройдут с 16:00 до 20:00. Вход на все локации свободный.

Узнать более подробно про эти и другие культурные и спортивные события можно на портале mos.ru.

Мероприятия в Музее Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы

Интерактивную фотозону "Сила в единстве" представят в парке Победы в 13:00. Здесь любой желающий получит возможность внести свой вклад в большое общее дело. Например, оставить отпечаток ладони на памятной стене, приклеить стикер с пожеланиями для молодежи или сфотографироваться на фоне яркой композиции.

Не менее интересная локация – "Чемпионы нового поколения". Среди активностей – викторина на знания о российских спортсменах и их достижениях на международной арене. Испытать себя также предлагается в тизерных заданиях по спортивному туризму, где потребуются навыки ориентирования, нестандартного мышления и подготовки к путешествиям. А в настольных играх по футболу и хоккею можно будет проявить тактические умения и интеллект. Начало – в 13:00.

Внести свой вклад в заботу о планете удастся на площадке "ЭкоЛогичная молодежь". Например, посетителям предложат высадить семена в горшочки, а затем забрать их домой. В ходе мастер-класса же получится создать уникальные аксессуары и поделки из использованных пластиковых крышечек. Старт событий запланирован на 13:00.

А в 14:00 в зале имени В. И. Долгих Музея Победы проведут квизсторию "Молодежь России". В викторину войдут вопросы по нескольким тематическим блокам, включая "Юные герои Великой Отечественной войны", "Современные молодежные инициативы", "Известные молодые деятели науки, культуры и спорта", "История и традиции российской молодежи", "Роль молодежи в укреплении государственности". К участию допускаются команды не более чем из 10 человек, плюс необходима предварительная регистрация.

Подробную информацию можно узнать на сайте музея.

События в "Царицыне"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Возможность полюбоваться природой Бирюлевского дендропарка и узнать его историю будет у участников экскурсии в музее-заповеднике "Царицыно". Прогулочный маршрут охватит акациевую рощу, дубраву и каштановую аллею, где растут туи, кедры, кипарисы и сакура. Сбор гостей – в 15:00, а сама экскурсия продлится примерно час.

Зона настольных игр также заработает в Экоцентре в 15:00. Здесь можно попробовать свои силы в стратегии "Мачи Коро", примерить на себя роль зверя или охотника в "Братстве волка" или попытаться прочитать мысли других в "Стадном инстинкте".

А на 16:00 в Экоцентре запланирован концерт молодежной рок-группы Who? Man. Команда сыграет для публики несколько композиций из своего дебютного альбома, над которым они сейчас активно работают. Но, кроме своих песен, музыканты вдохновляются другими группами, играющими альтернативу.

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Лукинова Анна

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