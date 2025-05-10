Собянин рассказал о возможностях, которые дает проект "Молодежь Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 3 тысяч инициатив было поддержано и свыше 5 тысяч событий проведено с 2020 года в рамках спецпроекта "Молодежь Москвы". Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, в настоящее время в Москве проживают больше 3,2 миллиона молодых людей, из которых свыше 900 тысяч – студенты.

"Проект помогает пройти передовые образовательные программы, найти стажировку или трудоустроиться на полноценную работу, встретиться с известными спортсменами, участвовать в различных городских мероприятиях и многое другое", – отметил градоначальник.



На портале mos.ru добавили, что в настоящее время в рамках проекта развивают 8 актуальных направлений.

Реализовать свой потенциал и открыть новые горизонты личностного и профессионального роста молодым москвичам помогает направление "Развитие". Желающие могут пройти образовательные программы, разработанные ведущими экспертами.

В свою очередь, "Карьера" предоставляет возможность начать карьерный путь, подобрать стажировку или найти работу. Обратившимся по данному направлению помогают выстроить карьерную траекторию. Желающие получают сведения об актуальных вакансиях, всестороннюю помощь в подготовке к трудоустройству даже если нет опыта работы. Кроме того, можно пообщаться с разными специалистами и работодателями.

Направление "Спорт" создано для тех, кто придерживается активного образа жизни. Этой категории горожан предоставляют бесплатные билеты на спортивные мероприятия, открывают доступ на соревнования, организуют встречи с известными спортсменами и другие тематические мероприятия.

Еще одно важное направление – "Город героев". Оно помогает развивать коммуникацию и сотрудничество с героями различных эпох, включая участников СВО. Это платформа нужна для обмена опытом и знаниями. Герои встречаются с молодежью, проводят тренировки, экскурсии по местам боевой славы.

Направление "Дружба" объединяет инициативы по взаимодействию молодых людей из разных государств. Участникам проводят экскурсии по Москве, кулинарные мастер-классы по приготовлению национальных блюд, литературные вечера. Кроме того, у желающих есть возможность познакомиться с традициями и обычаями других стран, получить языковую практику.

"Креатив" подойдет тем, кто планирует применить свои таланты в творчестве, включая конкурсы "Мисс и мистер студенчество Москвы", "Стены", фестиваль "Московская студенческая весна". Участники могут выступать на городских площадках и мероприятиях.

В "Команде" принимает участие активная молодежь, эксперты из разных сфер деятельности, руководители образовательных организаций, председатели органов студенческого самоуправления и лидеры молодежных сообществ.

Кроме того, самые масштабные мероприятие для молодежи объединяет направление "События", например, Дни студенчества в Москве, акция "Вам, любимые", патриотические мероприятия, приуроченных к празднованию Дня Победы и Дня героев Отечества.

Между тем уникальным является мультиформатное пространство "Молодежь Москвы", которое находится в Даниловском районе в районе станции метро "Тульская" по адресу Холодильный переулок, дом 3, корпус 1, строение 8. В этой локации работают контент-ферма, танцевальный зал, медиастудия, переговорная комната, кулинарная студия и коворкинг. Желающие могут посещать мультиформатное пространство каждый день с 10:00 до 20:00.

Также портал "Молодежь Москвы" работает для юношей и девушек. Там есть возможность познакомиться с такими проектами, как волонтерство, медиа, IT-образование и уличное искусство.

В настоящее время на этом портале набирают желающих для участия в ярких проектах лета 2025 года. Например, можно будет посетить творческий лагерь "Молодежь Москвы". Кроме того, можно зарегистрироваться для участия в патриотическом лагере "Молодежь Москвы. Столица. Лето".

Ранее Собянин рассказал, что в 100 районах Москвы в этом году пройдут экскурсии "Моего района". В этом году экскурсии пройдут с марта по май, с июня по август и с сентября по декабрь, однако раньше мероприятия проводились только в теплое время года.

В рамках программы "Мой район" принимают участие ведущие гиды Москвы, владеющие авторским стилем, среди которых историки, музыканты, актеры.