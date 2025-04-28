Для молодежи Москвы подготовили творческий и патриотический выездные лагеря

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Для столичной молодежи на лето подготовили творческий и патриотический выездные лагеря, передает портал мэра и правительства Москвы.

Каждая из тематических смен включает в себя шоу талантов, мастер-классы, творческие вечера и многое другое. Например, в кинопарке "Москино" впервые откроется творческий лагерь "Молодежь Москвы" для начинающих танцоров, музыкантов, актеров, режиссеров и продюсеров. Смены пройдут с 9 июня по 19 июля.

С 28 июня по 4 августа будет открыт патриотический лагерь "Молодежь Москвы. Столица. Лето" для спортсменов, волонтеров, а также участников патриотических клубов и студенческих организаций. Подать заявку на участие могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет.

Как рассказала председатель городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, творческий лагерь в кинопарке "Москино" начнет работу впервые, тогда как патриотический – в четвертый раз.

В творческом лагере пройдет шесть различных смен: "Школа оригинального жанра" (с 9 по 14 июня), "Школа кино, продюсеров и организаторов событий" (с 16 по 21 июня), "Школа танцев" (с 23 по 28 июня), "Школа КВН" (с 30 июня по 5 июля), "Школе вокала и музыки" (с 7 по 12 июля) и завершающая смена в формате общего фестиваля "Арт-квартал".

Участниками каждой могут стать 100 человек. Продолжительность заезда составляет шесть дней. После участники смогут создавать творческие коллективы под брендом "Молодежь Москвы".

Патриотический молодежный лагерь организует шесть тематических смен: "Достигай", "Помни", "Совершенствуйся", "Управляй", "Помогай" и "Благодари". Участники познакомятся с основами безопасности в городской среде и смогут найти единомышленников. В каждой смене пройдут шоу талантов, флешмобы, мастер-классы, творческие вечера и прочие мероприятия.

Для участников подготовят спортивные треки, в том числе "Поведение в условиях чрезвычайных ситуаций", "Основы самообороны", "Основы противодействия огню" и другие.

Ранее в Москве в академии парфюмерии для незрячих детей, открытой на базе Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая, стартовала серия мастер-классов. Участники смогут разработать собственный аромат "Московские каникулы", он воплотит ритм и характер столицы.

До этого ребята разработали новогоднюю серию свечей "Вижу сердцем", в основу которой легло сочетание ароматов хвои, цитрусов и морозного утра.