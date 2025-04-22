В Москве стартовал региональный этап премии #Мывместе

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Региональный этап Международной премии #Мывместе стартовал в Москве. Заявочная кампания продлится до 23 июня на официальном портале, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Столичные волонтеры, предприниматели, представители госструктур и некоммерческих организаций (НКО) представят свои социально значимые проекты. В 2025 году, по словам Сергуниной, предусмотрены 11 номинаций. Среди них – "Страна возможностей", "Ответственный бизнес" и "Территория для жизни". Впервые анкеты будут оценивать не только эксперты, но и искусственный интеллект, отметила заммэра.

Еще одно отличие нового сезона – четыре новые номинации. Первая – "Герои нашего времени" – приурочена к Году защитника Отечества и предназначена для НКО, которые поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО на Украине.

Вторая – "Поколение добра" – ориентирована на подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которые уже реализовали социально значимые инициативы и планируют их дальнейшее развитие.

Третья – "Устойчивое развитие" – предназначена для проектов НКО, связанных с охраной окружающей среды. Спецноминацией "Вместе сильнее" отметят совместные программы органов власти, некоммерческих организаций, бизнеса и СМИ.

Лучшие проекты представят столицу на национальном уровне. В 2024 году в общероссийский тур вышли 28 участников из Москвы, 16 инициатив получили награды.

Более того, для участников в этом году подготовили консультации, вебинары, презентации и встречи со специалистами в различных сферах. Эксперты поделятся опытом и помогут в решении организационных вопросов.

"Это уникальная возможность повысить уровень знаний и познакомиться с интересными, увлеченными волонтерством людьми. Отличным стимулом для нас стал выход в национальный финал", – рассказал один из победителей регионального этапа прошлого года Глеб Кульчицкий.

Вместе с единомышленниками он собирает материалы для книги памяти о писателях, поэтах и журналистах, которые погибли в ВОВ.

В свою очередь, призер московского этапа 2024 года Сергей Дудин отметил важность того, что участники получили экспертную оценку со стороны профессионалов, которая, с его слов, помогла найти новые направления для развития. Целью его проекта является повышение интереса детей и молодежи к активному образу жизни.

В Москве добровольческой деятельностью занимаются более 470 тысяч студентов. Их возраст варьируется от 16 до 27 лет. Молодые люди заботятся о старшем поколении, многодетных семьях, детях и людях с инвалидностью, а также посещают приюты для бездомных животных.

Помимо этого, они участвуют в мероприятиях, направленных на сохранение культурного и исторического наследия.