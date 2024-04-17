Более 130 московских социальных проектов получили бюджет на интернет-продвижение

Фото: ФПСП

Подведены итоги программы по продвижению социальных предпринимателей Москвы. Более 130 социальных проектов получили бюджет на интернет-продвижение товаров и услуг, сообщил Фонд поддержки социальных проектов, который выступил инициатором программы.

"Почти 7 лет наш фонд работает с социальными предпринимателями, участвует в брифингах их проектов и регулярно получает запрос на информационную поддержку. Со своей стороны мы активно помогаем с продвижением, но этого недостаточно: в этом вопросе важна регулярность, чтобы сформировать узнаваемость бренда. Поэтому мы решили обучить предпринимателей самостоятельной настройке рекламных кабинетов, а первые запуски проспонсировали со своей стороны", – рассказала о программе директор фонда Наталья Кремнева.

С октября по март предприниматели могли оставить заявку на специальном лэндинге, после чего пройти обучение базовому интернет-маркетингу. Эксперты очно посещали авторов проектов и обучали их настройке рекламных кабинетов "ВКонтакте" и "Яндекс Директ", а также оставляли видеоинструкцию с разъяснением функционала.

Каждому участнику было выделено по 10 тысяч рублей на бюджет двух рекламных кабинетов онлайн-сервисов продвижения. Таким образом, например, сеть частных детских садов "Счастливая ягодка" привлекла 5 новых клиентов.

Кроме того, программа также стала стимулом для получения статуса "социальное предприятие" – документы подали 134 участника. По словам представителей Школы скорочтения, для обладателей статуса действуют лучшие условия и интересные акции.

Ранее сообщалось, что заявочная кампания премии #МЫВМЕСТЕ продлится до 3 июня. Целью премии является признание и поддержка проектов, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в РФ и мире.

Призеры премии #МЫВМЕСТЕ в номинациях подкатегорий "Бизнес" и "НКО" получат статус "Партнер национальных проектов России". Финалисты получат общественное признание, инструменты для масштабирования своих проектов, наставническую помощь, а также пройдут специальную образовательную программу в федеральных центрах компетенций.