Заявочная кампания премии #МЫВМЕСТЕ продлится до 3 июня

Фото: форум.мывместе.рф

Стартовал основной этап заявочной кампании международной премии #МЫВМЕСТЕ, которая поддерживает лидеров социальных преобразований РФ и всего мира. Кампания продлится в этом году до 3 июня, сообщается на сайте Мосгосэкспертизы.

С момента старта россияне подали уже более шести тысяч заявок. Отправить заявку можно на сайте премии.

Премия проводится по поручению Владимира Путина. Организатор – Ассоциация волонтерских центров, учредителем выступает Федеральное агентство по делам молодежи. Целью премии является признание и поддержка проектов, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в РФ и мире. Возглавляют оргкомитет первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Благодаря национальному треку премии признание и поддержку получат общественно значимые поступки и соцпроекты в сфере волонтерства и благотворительности, программы корпоративной ответственности и устойчивого развития, практики социального сотрудничества из всех российских регионов. Также премия дает участникам возможности для личного и профессионального развития, позволяет найти партнеров, расширять проекты.

В этом году организаторы обновили модель премии. Теперь национальный трек включает новые категории и номинации, в том числе для личностей, организаций и территорий. Участники могут заявлять проекты, общественно значимые поступки, практики меценатства и наставничества. Впервые поучаствовать в мероприятии смогут муниципалитеты и регионы, представляющие свои программы развития волонтерства, некоммерческого сектора и благотворительности. Кроме того, в честь Года семьи утвердили специальную номинацию "Добрая семья", а тема семейного волонтерства станет одной из ключевых на премии 2024 года.

Согласно данным ВЦИОМ, 65% участников подают заявки, чтобы расширить круг общения с единомышленниками, 57% – для продвижения своих идей. В связи с этим увеличится число клубов участников премии, которые запускаются в стране как постоянно действующие площадки для объединения людей и развития их проектов. Сейчас создан 21 региональный клуб, куда вступили свыше 1,4 тысячи человек.

Более того, будет запущена спецпрограмма взаимности: участники премии будут выполнять различные задания и получать баллы, которые смогут потратить на обучение, посещение мероприятий и другие поощрения. Также номинантов премии наградят баллами проекта "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Полученные баллы участники могут потратить на обучение, путешествия по стране и стажировки в ведущих российских компаниях.

Призеры премии #МЫВМЕСТЕ в номинациях подкатегорий "Бизнес" и "НКО" получат статус "Партнер национальных проектов России". Финалисты же получат общественное признание, инструменты для масштабирования своих проектов, наставническую помощь, а также пройдут специальную образовательную программу в федеральных центрах компетенций.

Отмечается, что с этого года у местных и региональных конкурсов, поощряющих общественно значимые поступки и соцпроекты, появилась возможность стать партнерами премии. Таким образом, локальные премии и конкурсы могут усилить свой статус в коллаборации с международным брендом #МЫВМЕСТЕ, получить дополнительную информационную поддержку и привлечь большее количество участников.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что ресурсному центру "Мосволонтер" исполнилось 10 лет. Сейчас в центре для граждан доступны 12 направлений добровольческой деятельности.

Мэр отметил, что за историю московского волонтерства состоялись такие важные мероприятия, как майские шествия "Бессмертного полка", чемпионат мира по футболу 2018 года, крупнейшие спортивные состязания, форумы и выставки.