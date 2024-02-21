Сергей Собянин: движению "Мосволонтер" исполнилось 10 лет

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Волонтерскому движению, которое объединяет ресурсный центр "Мосволонтер", исполнилось 10 лет, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По его словам, на сегодняшний день в центре действует уже 12 направлений:

событийное;

социальное;

культурное;

экологическое;

патриотическое;

спортивное;

инклюзивное;

корпоративное;

зооволонтерство;

волонтерство в сфере охраны здоровья;

медиаволонтерство;

волонтерство в сфере общественной безопасности.

"От всей души поздравляю вас с первым юбилеем вашего дома. Вы дарите москвичам свою поддержку, энергию, участие. Ваш вклад в развитие города переоценить просто невозможно. Вместе с вами нам любое дело по плечу!", – заявил мэр.

Он рассказал, что за историю столичного волонтерства состоялись такие важные мероприятия, как майские шествия "Бессмертного полка", чемпионат мира по футболу 2018 года, крупнейшие спортивные состязания, форумы и выставки, в том числе выставка "Россия", которая проходит на ВДНХ.

Кроме того, одним из важнейших событий для волонтерского движения стала недавняя пандемия. Во время нее добровольцы выполнили более 150 тысяч заявок по доставке продуктов и лекарств. Волонтеры-медики самоотверженно помогали врачам в больницах.

Собянин подчеркнул, что волонтеры не остались в стороне и с началом СВО – сегодня более 14,4 тысячи добровольцев помогают жителям новых регионов страны, участникам спецоперации, собирают и отправляют гуманитарную помощь и подарки в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

За два года волонтеры собрали более 3,7 миллиона различных вещей и отправили нуждающимся более 1,3 тысячи тонн жизненно важных грузов.

Мэр добавил, что в этом году московским волонтерам предстоит новая ответственная задача – помощь в организации международных "Игр будущего 2024". Отбор и подготовка волонтерского корпуса на соревнования длилась год.

Ранее сообщалось, что свыше 7,5 тысячи волонтеров привлекут для проведения Игр дружбы. Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге в период с 15 по 29 сентября. Волонтерами могут стать совершеннолетние, которые хорошо знают иностранные языки. Это могут быть иногородние и иностранные кандидаты, уточнил начальник отдела по управлению волонтерами Ренат Каримов.



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