Мэр Москвы подвел итоги работы благотворительного сервиса на портале mos.ru

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Москвичи начали активнее принимать участие в благотворительности. В 2020 году в столице запустили сервис на mos.ru, благодаря которому оказывать помощь стало проще, сообщил на своем сайте Сергей Собянин.

За время работы сервиса свыше 80 тысяч москвичей перевели благотворительным организациям более 100 миллионов рублей. Эти средства были направлены на оплату медицинских исследований, лекарства тяжелобольным детям и взрослым.

Ребята из школы-интерната №1 для слепых детей получили специальные тактильные обучающие книги, которые разрабатывает фонд "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей". Школа-интернат получила уже 6 комплектов таких учебников.

В частности, благодаря пожертвованиям в фонд "Игра" четырехлетний Саша приобрел активную коляску. У него присутствуют тяжелые двигательные нарушения (ДЦП), однако такая коляска поможет мальчику двигаться самостоятельно.

Вместе с тем подопечные фонда "Дети Марии" посещают творческие мастер-классы. Они занимаются рисованием, валянием из шерсти и лепкой. Благодаря таким встречам и творческим урокам у детей-сирот и молодых людей с различными ментальными особенностями развивается креативность, способность к обучению и умение работать в команде.

"Помочь подопечным благотворительных организаций можно и с помощью баллов, полученных за участие в городских проектах "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Помощник Москвы", и "Город идей". Направить баллы на благотворительность можно на сайте "Миллион призов", – рассказал мэр.

С начала работы сервиса пользователи сайта отправили на благотворительность свыше 315 миллионов рублей.

Подопечный фонда "Детские сердца" шахматист Давид Оганян, у которого тяжелый врожденный порок сердца, получил от пользователей "Миллиона призов" высокотехнологичную операцию на сердце. Кроме того, шестилетний Кирилл сможет пройти курс неврологической и логопедической реабилитации. Он родился с редкой челюстно-лицевой патологией, не мог говорить и испытывал сложности с дыханием. Пожертвования помогли оплатить для мальчика курс реабилитации.

В заключении Собянин напомнил, что сумма пожертвования не важна, поскольку любой размер помощи принесет пользу.

Ранее стало известно, что волонтеры Московского НПЗ приняли участие более чем в 20 социальных акциях в 2023 году. Мероприятия объединили сразу несколько сфер: это экологические, просветительские направления, образование, культура и спорт.

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