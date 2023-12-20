Акция "Подвешенный мандарин" стартовала в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ежегодная акция "Подвешенный мандарин" проходит в Москве с 15 по 31 декабря. Посетители столичных ярмарок смогут купить мандарины в подарок для малообеспеченных семей, пожилых и одиноких москвичей, подопечных благотворительных фондов.

Исполнительный директор фонда "Дом с маяком" Марина Власова поделилась, что организация хочет, чтобы у ребят, которые будут встречать Новый год в их хосписе, тоже был праздник. Акция поможет подарить пациентам радость и новогоднее настроение. Кроме того, наряжается елка, украшается холл, придумываются праздничные развлечения.

"Мы хотим поблагодарить каждого, кто уже принял или планирует принять участие в ней", – подчеркнула она.

Купить мандарины в подарок можно на площадках 26 межрегиональных ярмарок, на прилавках размещены специальные плакаты. В прошлые годы в ходе акции было собрано несколько тонн фруктов.

"Подвесить" мандарины можно в ВАО по адресам Семеновская площадь, владение 4; Большая Черкизовская улица, владение 125. В ЮВАО – Волгоградский проспект, 119; улица Юных Ленинцев, владение 52; Саранская улица, владение 7. В ЮАО – Домодедовская улица, владение 12; Булатниковский проезд, владение 14; станция метро Алма-Атинская, Липецкая улица (дублер); Михневская улица, владение 9/1.

В СВАО – Милашенкова улица, владение, 14; Полярная улица, владение 10; проезд Серебрякова, владение 14, строение 23 (напротив). В ЗАО – Матвеевская улица, владение 2; Чоботовская улица, владение 1; Богданова улица, владение 50; Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, владение 4. В САО – проезд Березовой рощи, владение 2 (напротив); улица Академика Лисицына, владение 13.

В ЮЗАО – Старокачаловская улица, владение 5а; Профсоюзная улица, владение 41; Южнобутовская улица, владение 50, корпус 4. В СЗАО – Саляма Адиля улица, владение 4; Митинская улица, владение 56; Таллинская улица, владение 7; Авиационная улица, владение 24.

Также праздничные мероприятия "Добрая елка" и "Новогодний десант" начались в детских больницах столицы. Для юных пациентов создали анимационную программу, театрализованные представления, творческие мастер-классы и игры у елки.

Кроме того, в Госдуме запустили акцию "Елка желаний". Каждый парламентарий снял с елки праздничную открытку и к Новому году обещал исполнить желание написавшего открытку ребенка.

Акция "Добрая елка" для детей пройдет в 22 больницах Москвы