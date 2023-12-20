Новогодние акции начались в детских больницах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Праздничные мероприятия "Добрая елка" и "Новогодний десант" начались в детских больницах столицы. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, Новый год является самым долгожданным праздником для детей, но не все могут встретить его дома, некоторые проведут зимние каникулы в палатах больниц. Поэтому в городе началась традиционная акция "Добрая елка мэра Москвы", которая в этом году пройдет в детских больницах и их филиалах – всего по 22 адресам.

"Конечно, мы не можем оставить юных пациентов без праздника. Для нас очень важно, чтобы дети, которые канун и сам Новый год проведут не дома, чувствовали нашу заботу и внимание", – цитирует ее портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что для юных пациентов создали анимационную программу, театрализованные представления, творческие мастер-классы и игры у елки. Также для детей разных возрастов подготовили более 7,5 тысячи подарков – наборы для творчества, развивающие и настольные игры, книги.

Десант Дедов Морозов и Снегурочек будет поздравлять ребят до 29 декабря включительно. Они высадятся на крыши пяти детских больниц. Спустившись вниз при помощи альпинистского снаряжения или поднявшись на пожарных автолестницах, они поприветствуют детей через окна палат, подарят им праздничное настроение, следует из сообщения.

Также для тех, кто не сможет присутствовать на представлениях, поздравление организуют в палатах. Пациентам, которые находятся в изоляционно-диагностических боксах, подарки передадут через сотрудников клиник.

Увидеть десант смогут маленькие пациенты Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого, Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка", Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, Морозовской детской городской клинической больницы и детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой.

"Наибольшее число наших специалистов приедет 28 декабря в Морозовскую детскую больницу. С этим учреждением нас связывает многолетнее сотрудничество, я бы даже сказал, добрая дружба", – поделился начальник аварийно-спасательной службы пожарно-спасательного центра Москвы Денис Святынин.

По его информации, ребята увидят не только спасателей и психологов, но и кинологов с собаками. Специалисты подготовили для детей полезные интерактивные игры на тему безопасного поведения. Костюмы Дедов Морозов и Снегурочек примерят сотрудники столичного Пожарно-спасательного центра, Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, Московского авиационного центра, волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, студенты.

Ранее психолог Наталия Малетина рассказала, что вера в Деда Мороза в детстве – это определенный показатель нормального эмоционального развития ребенка, и родителям стоит всячески ее подкреплять.

Также россияне уже отправили по "Почте России" более 40 тысяч писем Деду Морозу, рассказал глава компании Михаил Волков. Он заметил, что за две недели до Нового года объем писем волшебнику заметно увеличивается.

Акция "Десант Дедов Морозов" состоялась в московской детской больнице имени Башляевой