Психолог объяснила, почему детям необходимо верить в Деда Мороза

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Вера в Деда Мороза в детстве – это определенный показатель нормального эмоционального развития ребенка, и родителям стоит всячески ее подкреплять. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Наталия Малетина.

"В дошкольном возрасте уверенность в том, что сказочные персонажи существуют, абсолютно нормальна. Это определенный показатель развития кругозора, мышления и воображения ребенка", – отметила специалист. Она добавила, что, если у малыша нет веры в волшебство, это не говорит об отклонениях, но вызывает определенные вопросы уже к родителям – например, почему они решили воспитывать ребенка в такой "гиперреалистичной обстановке".

Эксперт подчеркнула, что современные дети не так уж сильно отличаются от своих родителей в детстве: несмотря на высокие технологии и присутствие разнообразных гаджетов в их жизни, детвора по-прежнему ждет новогодних чудес, нарядной елки и учит стихи для Деда Мороза.

Родителям важно поддержать в этом своих малышей. Со временем представления о реальности расширятся, ребенок поймет, откуда берутся подарки под елкой, но вера в доброе начало и семейные ценности останется на всю жизнь.

Наталия Малетина педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра По мере развития мышления, представлений об окружающем мире дети научаются различать сказку и реальность. Поэтому каких-то специальных бесед на эту тему проводить не нужно.

Если же произошла досадная случайность и малыш понял, что под костюмом Деда Мороза прячется обычный человек, и очень расстроился, то можно поддержать веру в чудо. Для детей младшего дошкольного возраста это важно.

"Например, если малыш понял, что перед ним не Дед Мороз, а папа, то можно сказать, что Дедушка просто сильно занят и попросил папу помочь. Также можно упомянуть, что волшебник обязательно придет ночью, когда малыш будет спать, и принесет подарки", – порекомендовала психолог.



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Важно принять чувства ребенка, выдержать их, проявить сочувствие. Ругать, высмеивать малыша, говорить фразы в духе: "как ты мог в это верить", "все это время это были мы" и так далее ни в коем случае не следует. Это может оказаться очень травматичным, предупредила эксперт.

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться родители, – это подростковый скептицизм. В 12–15 лет дети уже перестают верить в волшебство, могут протестовать против семейных традиций и изъявлять желание отметить праздник в кругу друзей. В этом случае важна разумная поддержка.

"Таким образом подросток хочет ощутить свою самостоятельность и состоятельность, доказать себе, что он может справиться без родителей. Поэтому важно не препятствовать этому, а оказать помощь и поддержку. Так ребенок сможет стать ответственнее, попробовать себя в роли организатора, развить важные социальные навыки", – заключила психолог.

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