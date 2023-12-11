Российские школьники назвали самые популярные подарки на Новый год

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Гаджеты и электроника возглавили топ самых желанных подарков на Новый год у российских школьников в возрасте от 8 до 14 лет, указывается в исследовании одной из онлайн-школ, пишет "Газета.ру".

"Смартфоны, наушники, колонки, планшеты или VR-гарнитура станут отличным подарком. Эти устройства не только развивают разные важные навыки, но и приносят детям удовольствие от использования", – говорится в результатах опроса.

Следом по популярности идут конструкторы и наборы по мотивам известных игр, уточнили аналитики. Кроме того, развивающие игры и конструкторы обошли гаджеты по популярности среди детей начальных и средних классов.

В топ-3 также вошли предметы для занятий спортом. Помимо велосипеда, коньков и скейтборда, дети и подростки от 8 до 14 лет хотят сноуборд, вейкборд или горные лыжи. Кроме того, часть опрошенных россиян хотели бы получить на Новый год путевку в горы для горнолыжного отдыха.

Далее по популярности следуют онлайн-курсы и видеоигры с консолями.

Ранее стало известно, что самыми желанными подарками у работающих россиян стали денежная премия (91%), сертификаты в магазины, маркетплейсы (29%) и сладости (18%). При этом дарить подарки планируют 82% россиян из 5 тысяч опрошенных.

Средняя сумма, которую респонденты планируют потратить на подарки, составляет 14,3 тысячи рублей. Получателями сюрпризов станут родственники (72%), любимые люди (36%), друзья (23%).

Стало известно, сколько россияне потратят на подарки на Новый год