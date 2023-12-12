Психолог призвала не покупать "детские" фигурки драконов в подарок на Новый год

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Россиянам не следует выбирать в подарок на Новый год "детские" фигурки драконов, поскольку мифическое существо, прежде всего, ассоциируется с "сильным и непобедимым зверем". Об этом сообщает News.ru со ссылкой на клинического психолога Маргариту Алексееву.

"Откровенно дешевое, красно-золотое и детско-наивное покупать или дарить не стоит даже детям. Выбирайте сувенир-символ года с точки зрения эмоционально-образной терапии", – рекомендовала она.

При выборе сувенира специалист рекомендовала ориентироваться на драконов из "Игры престолов" или "Хоббита".

Ранее стало известно, что гаджеты и электроника возглавили топ самых желанных подарков на Новый год у российских школьников в возрасте от 8 до 14 лет. Следом по популярности идут конструкторы и наборы по мотивам известных игр, а после – предметы для занятий спортом.

