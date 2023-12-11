Кремлевские елки состоятся в Москве с 26 декабря по 8 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Государственном Кремлевском дворце с 26 декабря по 8 января будут показывать праздничные спектакли для детей. Об этом сообщается на сайте Московской федерации профсоюзов.

Посмотреть представление "Тридевятый Новый год" юные жители смогут до 8 января. В пресс-службе уточнили, что идею постановки выбрали по итогам творческого конкурса. Его участниками стали авторы из разных российских городов.

"Спектакль "Тридевятый Новый год" будет начинаться в 10:30, 14:00 и 18:00 ежедневно, кроме 1 января. Зрителям расскажут историю о школьниках, попавших в столицу сказочного мира, чтобы помочь спасти ее от вечного холода. Через сюжет авторы напомнят о неизменной истине – добро побеждает зло", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в деревне Новопареево Щелковского городского округа Московской области спилили главную новогоднюю ель России. Возраст дерева составляет 84 года. Для отбора ели была привлечена специальная комиссия. Дерево разместится на Соборной площади Кремля.

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