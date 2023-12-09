Рождественские товары могут оказаться под угрозой из-за сбоев на морских каналах – СМИ

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Сбои в мировых цепочках поставок из-за проблем на Панамском и Суэцком каналах, вызванные засухой и нападениями хасидов на корабли, ставят под угрозу доставку рождественских товаров. Об этом пишет издание Financial Times.

Как сообщает издание, уходящий год стал одним из наиболее засушливых для Панамы, что вынудило администрацию канала ограничить осадку судов с 50 до 43 футов, а также пропускную способность канала до 32 кораблей в день.

Кроме того после обострения палестино-израильского конфликта сторонники йеменского шиитского движения Ансар Алла (хуситы) предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.

"К этому Рождеству мало что можно сделать. Но если ничего не будет сделано, я думаю, что существует риск дефицита и в течение следующего года", – рассказал генеральный директор британского института экспорта и международной торговли Марко Форджионе.

Так, под угрозой могут оказаться бытовая электроника, а также рождественские украшения.

Ранее стало известно, что в России подорожали искусственные ели. Стоимость данной категории товаров выросла примерно на 20–25 процентов относительно показателей 2020 года. Покупать украшение к Новому году следует заранее.