Экспозиция Москвы открылась на рождественской ярмарке в Вене

21:06
Фото: ТАСС/imago images/Wolfgang Simlinger
На венской рождественской ярмарке Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien открылась российская экспозиция, сообщает ТАСС.
Праздничные ларьки с традиционным русским колоритом под девизом "Москва в гостях у Вены" начали работать в столице Австрии впервые. Торговые точки расположены вокруг новогодней елки. Там представлены рождественские и новогодние сувениры, традиционные русские блюда, сладости, напитки и книги.
Уточняется, что участие в церемонии презентации ярмарки приняли бургомистр Вены Михаэль Людвиг, посол России Дмитрий Любинский, а также представители торгпредства РФ и правительства Москвы.
В числе участников экспозиции есть несколько известных российских брендов.
10 декабря в Москве стартовал традиционный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". Он продлится до 9 января. На улицах города работают специальные площадки и ярмарки, где москвичи могут приобрести подарки и попробовать угощения.
Столичный фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 9 января
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