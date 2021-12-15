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В мире

21:06

Экспозиция Москвы открылась на рождественской ярмарке в Вене

за рубежом

Фото: ТАСС/imago images/Wolfgang Simlinger

На венской рождественской ярмарке Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien открылась российская экспозиция, сообщает ТАСС.

Праздничные ларьки с традиционным русским колоритом под девизом "Москва в гостях у Вены" начали работать в столице Австрии впервые. Торговые точки расположены вокруг новогодней елки. Там представлены рождественские и новогодние сувениры, традиционные русские блюда, сладости, напитки и книги.

Уточняется, что участие в церемонии презентации ярмарки приняли бургомистр Вены Михаэль Людвиг, посол России Дмитрий Любинский, а также представители торгпредства РФ и правительства Москвы.

В числе участников экспозиции есть несколько известных российских брендов.

10 декабря в Москве стартовал традиционный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". Он продлится до 9 января. На улицах города работают специальные площадки и ярмарки, где москвичи могут приобрести подарки и попробовать угощения.

Столичный фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 9 января

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