Эксперт рассказала, какие страны Европы пустят россиян на Новый год

Пора планировать новогодние праздники, и хорошая новость в том, что можно уже осторожно поглядывать в сторону Европы. Пусть и с ограничениями, но в некоторые страны наших туристов уже пускают. Тревел-обозреватель Екатерина Васильева рассказывает, какие государства примут россиян на новогодних каникулах и что нужно сделать, чтобы туда попасть.



Будапешт, Венгрия

Будапешт – отличный вариант, чтобы вспомнить наконец вкус глинтвейна на рождественской ярмарке. Здесь красиво, все в огоньках, пахнет выпечкой, в общем празднично. На Новый год в Будапеште относительно тепло – около 0 градусов, так что можно прогуляться по центру города, посмотреть на здание парламента в неоготическом стиле, забраться на Замковую гору, с которой открываются шикарные виды на Дунай и Пешт. К тому же у замка Вайдахуняд работает каток. Первого января – лучшее время, чтобы пойти отмокать в термы. В городе их полно, наиболее известные – Сечени, самые дорогие – Геллерт, но они того стоят.

Правила въезда: сертификат о вакцинации (в том числе "Спутником V") или сделанный за последние 72 часа отрицательный ПЦР-тест (на английском или венгерском языке).

Сколько стоит: билеты из Москвы – от 12 500 рублей (прямой рейс туда и обратно), отель 3* – от 4 500 рублей в сутки за номер на двоих.

Хорватия

Новогодние каникулы в Хорватии – это рождественские ярмарки в Загребе, горнолыжные курорты, древняя архитектура и море в Дубровнике или Сплите. Если позволяет время, стоит прокатиться до Плитвицких озер: это система из 16 карстовых водоемов лазурного цвета. Особенно красивы они, когда подмерзают и покрываются снегом. Покататься на лыжах можно на курортах Слеме или "Платак", оба находятся недалеко от Загреба. В столице Хорватии, помимо рождественских ярмарок, стоит обратить внимание на "Музей разбитых сердец" и меджимурскую гибаницу – местный яблочный пирог с творогом и орехами.

Правила въезда: любой из следующих вариантов – сертификат о вакцинации (в том числе "Спутником V"), отрицательный результат ПЦР-тестирования за последние 72 часа, антиген-тест не старше 48 часов, справка о перенесенном заболевании и получении первой дозы вакцины в течение полугода. Кроме того, при въезде нужно обязательно заполнить специальную форму на сайте министерства туризма Хорватии.

В случае если у вас не оказалось вышеперечисленных документов, въезд в страну возможен. Для этого необходимо сделать ПЦР-тест по прилете за свой счет и соблюдать карантин до получения отрицательного результата.

Сколько стоит: прямой рейс до Загреба – от 31 300 рублей, отель 3* в столице – от 3 300 рублей в сутки за номер на двоих.

Словения

В Италию пока ездить нельзя, но на нее можно одним глазком посмотреть из Словении, которая открылась для туристов совсем недавно. В этой небольшой стране есть прекрасное Адриатическое море, Альпы с горнолыжными курортами на любой бюджет, средневековая архитектура в городах и новогодние гулянья на улицах Любляны.

Кстати, если увидите людей, наряженных привидениями, – не пугайтесь. Это старинный словенский обычай: люди ходят по улицам, изображая умерших в прошлом году. Ничего жуткого, просто своеобразный привет от них и пожелания счастья тем, кто остался жив.

Правила въезда: сертификат о вакцинации (в том числе "Спутником V"), отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до приезда, для переболевших в течение полугода необходимо подтверждение прививки первым компонентом. По прилете нужно заполнить специальную форму.

Если же ни одного из перечисленных документов нет, въезд в страну возможен только при условии 10-дневного карантина, после которого нужно сделать тест.

Сколько стоит: перелет – от 26 200 рублей туда и обратно с пересадкой в Стамбуле, отель 3* – от 4 800 рублей в сутки за номер на двоих.

Греция

В Греции на каждом шагу древние развалины со своей историей. Какой бы курорт вы ни выбрали – от Крита до Македонии – просто расслабьтесь и смотрите вокруг, красота и историческая мощь гарантированы практически везде. Новый год в этой стране любят и с удовольствием празднуют, так что в любом населенном пункте будет возможность повеселиться. В Афинах, например, народные гулянья разворачиваются на главной городской площади Синтагме, там все пьют вино, поздравляют друг друга, поют песни и танцуют сиртаки.

Зимой в Греции прохладно: на террасе уже долго не посидишь, но гулять вполне комфортно, солнечных дней довольно много.

Правила въезда: сертификат о вакцинации (в том числе "Спутником V"), отрицательный ПЦР-тест за последние 72 часа или тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда в страну. Кроме того, перед поездкой нужно заполнить форму на сайте министерства туризма страны. Всем невакцинированным и наболевшим также будет сделан бесплатный экспресс-тест по прилете (это не освобождает от ПЦР-теста).

Сколько стоит: перелет в Афины – от 22 300 рублей (туда – с пересадкой в Стамбуле, обратно – прямой), отель 3* – от 1 200 рублей за номер на двоих.

Болгария

Веселее всего проводить новогодние праздники в Софии. На площади у Царского дворца устанавливают большую елку и открывают рождественскую ярмарку, там же в новогоднюю ночь – центр праздничных гуляний. Еще один плюс в пользу Болгарии – относительно недорогие горнолыжные курорты: "Банско" и "Пампорово". Первый считается наиболее популярным среди туристов, и Новый год там тоже празднуют с размахом. Во втором есть неплохие горнолыжные школы для новичков.

Совместить праздник с пользой для здоровья можно на бальнеологическом курорте Сандански. В местных санаториях и ресторанах туристов ждет новогодний ужин с шоу-программой.

Правила въезда: сертификат о полной вакцинации ("Спутник V" тоже подходит), отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда, тест на антиген не старше 48 часов или подтверждение, что человек переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев. Если у туриста нет хотя бы одного из вышеперечисленных документов, его ждет 10-дневный карантин.

Сколько стоит: перелет до Софии – от 20 200 рублей (туда – с пересадкой в Санкт-Петербурге, обратно – прямой), от 39 300 рублей – без пересадок, отель 3* в столице – от 1 000 рублей в сутки за номер на двоих.

