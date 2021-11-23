Эксперт рассказала, как сэкономить на горнолыжных курортах

Горнолыжный отдых никогда не бывает совсем дешевым, а в новогодние каникулы цены и вовсе взлетают до астрономических. Однако способы сэкономить есть, если не ездить на самые раскрученные курорты и знать некоторые хитрости. Рассказываем, как покататься и не разориться.

Экономим на билетах

Цены на билеты традиционно взлетают на Рождество и новогодние каникулы. Относительно бюджетно можно съездить в начале сезона (примерно до 20 декабря) или же бронировать еще летом. Если же думать заранее уже поздно, то стоит подождать до конца праздников – после 10 января все подешевеет примерно на 15–30%. В начале сезона лучше выбирать курорты с искусственным оснежением, чтобы не остаться без трасс, если в регионе зимой бывает плюсовая температура.

В остальном рекомендации стандартные для охотников за дешевыми билетами: выбирать гибкие даты, подписаться на рассылки агрегаторов и следить за акциями авиакомпаний.

Самые дешевые билеты чаще всего бывают у лоукостеров, но, если вы везете с собой снаряжение, нужно внимательно изучить, сколько придется доплатить за перевозку, например, сноуборда. Не исключено, что выгоднее будет купить билет подороже с уже включенным провозом снаряжения. Еще один вариант – взять с собой только экипировку, а доску или лыжи арендовать на месте. На некоторых курортах это будет дешевле, да и путешествовать налегке удобнее.

Экономим на трансфере

Дешевле всего добираться на общественном транспорте, однако с этим связан ряд неудобств. Например, на "Розу Хутор" прямо из аэропорта электричка ходит только раз в день утром и полет придется подгадывать под нее. Автобусных рейсов тоже всего несколько в день, но уже из города, до которого сначала надо добраться.

Трансфер будет выгоден и удобен для семьи или большой компании, а если вас едет человек 10, то выйдет и вовсе не дороже общественного транспорта. Главное – заказать специальный ски-трансфер, чтобы поместилось все снаряжение. Та же история с такси.

Выбирая авто напрокат, стоит заранее выяснить дорожную обстановку. До большинства современных курортов построили нормальные дороги с хорошим асфальтом. Однако добираться, например, на грузинский горнолыжный курорт Местия придется по заснеженному серпантину, что для неопытных водителей может быть опасно.

Экономим на жилье

Самое дорогое жилье традиционно находится у подъемников. На крупных курортах часто есть бесплатные ски-басы и можно значительно дешевле снять неплохой отель вдалеке от зоны катания. Общественный транспорт – тоже вариант, но лыжи тогда лучше хранить в локере на горе, иначе кататься с ними в маршрутке будет неудобно. Самое главное, чтобы рядом с отелем была остановка, иначе придется ездить каждый день на такси, а это уже сомнительная экономия и денег, и времени.

Накануне сезона стоит поискать акции непосредственно в отелях, некоторые из них предлагают бесплатный ски-пасс, автобус до подъемника и другие бонусы, которые могут оказаться очень выгодными.

Экономим на ски-пассе

При выборе ски-пасса главный фокус в том, чтобы заплатить только за то, что вам нужно. Если вы собираетесь кататься с утра до вечера, потом падать замертво, а с утра снова идти на склон, то выгоднее будет купить сразу на все дни отпуска. Особенно если вы уже определились, какая зона вам нужна, и планируете находиться только там. Абонемент на все зоны будет стоить дороже, но зато отдых получится разнообразнее. Некоторые курорты предлагают ски-пассы на одну зону с возможностью пару раз съездить в другие две или три – тоже неплохой вариант для неопределившихся.

Для тех, кто не планирует кататься до полуобморочного состояния, а хочет еще погулять или лениво выпить глинтвейна с видом на горы, есть абонементы на полдня. Самым экономичным вариантом будет групповой ски-пасс в одну зону, но для этого нужна компания с похожими предпочтениями и навыками катания.

Недорогие курорты

В Красную Поляну и другие популярные курорты в прямом и переносном смысле навострили лыжи те, кому снова не судьба попасть в Альпы, так что там будет ажиотаж и ожидаемо высокие цены. Поэтому мы подготовили маленькую подборку недорогих российских курортов.

Архыз

Небольшой курорт неподалеку от Минеральных Вод. Здесь будет особенно комфортно начинающим: из четырех трасс две зеленые, одна красная и одна синяя. Есть недорогие отели (от 2 000 рублей в сутки в высокий сезон), помимо катания, можно прогуляться по Тебердинскому биосферному заповеднику и древним храмам и монастырям.

Ведучи (Чечня)

Первый и пока единственный курорт в Чеченской республике. Он был открыт зимой 2017 года и находится в 100 километрах от Грозного. Курорт еще строится, в планах оборудовать еще 19 трасс, но пока работает только одна (синяя) с кресельным подъемником. Трасса хоть и одна, но зато круглогодичная и длиной в 1 километр с перепадом высот 196 метров, также есть учебный склон с бугельной канатной дорогой.

Главные плюсы здесь – немноголюдность (пока), виды на горы из любой точки курорта и низкие цены (ски-пасс на день – 600 рублей, час занятий с инструктором – 1 500 рублей). Инфраструктура пока спартанская: есть две гостиницы (одна бюджетная хостельного типа, другая подороже с бассейном, бильярдом и караоке) и ресторан.

Домбай

Это курорт на Северном Кавказе уже довольно популярен, но все еще остается относительно бюджетным. Здесь нет дорогих отелей, максимум 3*, проживание обойдется в среднем в 1 500–4 500 рублей в сутки за номер на двоих. Вся инфраструктура есть: рестораны, бани, конные прогулки, экскурсии по окрестностям и прочее.

Некоторые туристы жалуются на сервис, но главная достопримечательность здесь – безумно красивая природа. Единого ски-пасса нет, так как системы подъемников принадлежат разным владельцам, так что лучше заранее выбрать зону катания.

Большинство трасс с умеренным наклоном, для совсем новичков есть пологая, а для опытных спортсменов – хели-ски с необъезженными склонами. Кстати, до Красной Поляны не так уж и далеко, и если будет желание сравнить, можно прокатиться одним днем на вертолете.

Гора Соболиная

Горнолыжный курорт на Байкале, что уже обещает как минимум шикарные виды. Озеро можно рассмотреть буквально из каждой точки, так как курорт расположен на самом берегу. Для Сибири здесь относительно тепло, трассы разного уровня сложности, а жилье на любой бюджет: от коттеджного поселка до комнат в аренду в частном секторе.

