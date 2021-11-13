Тепло или недорого: где отдохнуть на море в новогодние каникулы

До пандемии встречать Новый год на пляже для многих уже перестало быть чем-то экзотическим. Однако, учитывая эпидемиологическую обстановку и долгое воздержание от путешествий, поездка на море зимой превращается в своеобразный квест. Рассказываем, где можно отдохнуть на новогодних каникулах, не потратив астрономические суммы.



ОАЭ

Декабрь и январь – лучшее время для пляжного отдыха в ОАЭ. Погода максимально комфортная: солнечно и +24...+27 градусов. Самым дорогим курортом считается Дубай, но и бюджетно отдохнуть тоже можно. Например, в Рас-эль-Хайме, Шардже и Фуджейре.

В Шардже понравится любителям разных водных видов спорта, с семьей лучше ехать в Абу-Даби – там мелкое море и много развлечений для детей, а цены по сравнению с Дубаем не кусаются. Также стоит отметить Аджман, где нет сухого закона и можно спокойно находиться в купальнике на общественных пляжах, на других курортах оголяться можно только на частных отельных пляжах.

Еще пара аргументов в пользу ОАЭ на Новый год: крутые салюты и щедрые распродажи в местных торговых центрах. Сэкономить можно также, выбирая отель подальше от пляжа, практически везде предложат бесплатный автобус до побережья.

Правила въезда: отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, страховка, покрывающая лечение от COVID-19. Вакцинированные туристы освобождаются от прохождения карантина.

Турция

Зимой в курортной Турции прохладно (до +15 градусов), но зато очень недорого из-за низкого сезона. Выбор отелей ограничен, но запросто можно найти что-то подходящее и даже с анимацией, если едете с детьми. В море искупаться не получится, но во многих отелях есть открытые подогреваемые бассейны. За вечеринками лучше ехать в Стамбул – там Новый год празднуют широко и весело, особенно славится гуляниями район Кадыкей в азиатской части города и площадь Таксим – в европейской.

Правила въезда: отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия, сертификат о вакцинации ("Спутник V" подойдет) или документ о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев.

Египет

В Египте зимой приятная теплая погода – около +22...+24 градусов. Купаться можно, но уже немного прохладно, самое теплое море – в Шарм-эль-Шейхе. Сами египтяне Новый год празднуют в сентябре, но для туристов, разумеется, готовы постараться и в декабре. Практически в каждом отеле будет новогодняя вечеринка, особенно это касается популярных курортов – Шарм-эль-Шейха и Хургады. Тем, кто, наоборот, хочет сбежать подальше от людей, стоит выбрать Порт-Галиб или Сафагу.

Правила въезда: ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета, или сертификат о вакцинации (подойдет "Спутник V").

Таиланд

Поехать на Новый год в Таиланд сложно, но уже можно. Для вакцинированных туристов открыты Самуи, Пхукет, а с 15 октября – еще и Бангкок, на остальных курортах пока действует обязательный карантин. На Самуи в это время года жарко как в сауне, до +32 градусов, очень влажно и часто идут дожди. На Пхукете – чуть получше: солнечно, сухо и около +30 градусов. Туристов практически в каждом отеле ждут новогодние вечеринки. Все же отдых на островах больше "тюлений": за тусовками стоит ехать в Бангкок, тем более там в это время как раз сезон распродаж.

Правила въезда: на вышеуказанные курорты вакцинированных пускают без карантина. Кроме сертификата о вакцинации (в том числе "Спутником V"), потребуются медицинская страховка с покрытием от 100 тысяч долларов, билеты туда-обратно, оплаченная бронь жилья и свежий ПЦР-тест. Каждый турист должен установить специальное приложение для отслеживания перемещений. Кроме этого, по прилете придется пройти дополнительное ПЦР-тестирование.

Бахрейн

Бахрейн – не самое популярное направление среди туристов, но туда тоже можно поехать отдохнуть на пляжах. Это единственное островное арабское государство с древними памятниками, пустынями и красивым побережьем. Виза туристам выдается на две недели, по прибытии также нужно будет предъявить медицинскую страховку.

Несмотря на то что это мусульманская страна, здесь вполне свободно можно ходить в открытой одежде и пить алкоголь, нельзя только фотографировать дворцы и женщин. В Бахрейне точно понравится дайверам, а фанаты "Формулы-1" оценят автодром «Сахир», построенный посреди пустыни, где с 2004 года проводится Гран-при. Новый год тут отмечают 1 января, так что без развлечений тоже не останетесь.

Правила въезда: в Бахрейн свободно могут попасть вакцинированные туристы (в том числе "Спутником V"), от карантина они освобождаются, ПЦР-тест заранее тоже делать не надо. Однако при въезде проводится обязательное тестирование. Также туристы обязуются установить приложение BeAware Bahrain. Стоимость тестов – около 100 долларов, их можно оплатить онлайн в приложении или на специальной стойке в аэропорту.

