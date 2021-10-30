Какие сериалы помогут сменить картинку, не отрываясь от дивана

Когда мы сможем беспрепятственно путешествовать по миру – неизвестно. С каждым днем, чего скрывать, эти перспективы все туманнее, а вот отправиться в поездку хочется уже сейчас, причем очень сильно. Мы выбрали пять сериалов, которые помогут полностью погрузиться в атмосферу стран, по которым мы ужасно соскучились.

"Жить без разрешения", Испания

Фото: Mediaset España

Хозяину консервного завода и по совместительству главному контрабандисту в Галисии исполняется 60 лет. Ему ставят страшный диагноз – болезнь Альцгеймера. Это значит, что срочно нужно решить, кому из своих детей он сможет оставить бизнес. Выбор, мягко говоря, небогат: противный манипулятор Марио, который пойдет по головам ради карьеры, не особо одаренная интеллектом дочь Нина, которая думает, что разбирается в искусстве, наркоман Карлос и ужасно своенравная приемная дочь Лара от единственной любви в его жизни.

Помимо криминальных разборок и детективной интриги, в двух сезонах этого сериала – вся красота Галисии, региона на северо-западе Испании. Море, природа и небольшой провинциальный в лучшем смысле этого слова городок, в котором и происходит вся эта история.

"Белый лотос", Гавайские острова

Фото: HBO

Дело происходит в элитном отеле на Гавайях, отдых в котором могут себе позволить только очень богатые люди – уже звучит немножко как сказка. Среди них бизнес-вумен, которая даже на курорте не может расслабиться и прямо с пляжа управляет своей корпорацией, ее муж ипохондрик, сын геймер и дочь с подругой, с которой они вместе высокомерно посматривают на всех вокруг. Еще есть пара молодоженов, которые на первый взгляд кажутся счастливыми, но в итоге не совсем понимают, зачем поженились так быстро. Последний из ключевых персонажей – пожалуй, самый яркий – одинокая женщина, которая приехала на острова, чтобы развеять прах усопшей матери.

В итоге каждый оказывается в пучине своих интриг и странных историй, расслабиться толком никому не удается. Кроме мальчика-геймера, который утопил все свои гаджеты в океане, смог наконец посмотреть по сторонам и заметить красоту реального мира. Увидеть там, разумеется, есть что: картинка в этом сериале – одно из главных достоинств, даже посреди дождливого октября становится чуть-чуть жарко.

"Шале", Франция

Фото: Netflix

Мини-сериал из шести эпизодов в жанре триллер, в котором французы хоть и своеобразны, но очень хороши. Компания друзей приезжает в небольшую деревню в Альпах без интернета и какой-либо связи с внешним миром. Внезапно молодые люди начинают погибать один за другим, а вскоре та же участь настигает и местных жителей. Кто их убивает и зачем – непонятно до самой развязки, а сюжетные линии цепляются между собой.

Безусловно, это не та Франция с круассанами, парфюмерными бутиками и песнями Шарля Азнавура, которую мы привыкли видеть в фильмах о Париже. Альпийская глубинка с потрясающей красоты горными пейзажами здесь создает свою немного мистическую атмосферу, и она как нельзя лучше подходит сюжету.

"Лавовое поле", Исландия

Фото: Pegasus Pictures

Скандинавам, как правило, удаются мрачные детективные истории, и "Лавовое поле" не исключение. Крупный бизнесмен найден убитым в собственном доме. После его смерти на лавовом поле начинают пропадать люди. За дело берется один из лучших специалистов местной полиции – инспектор Хельги, который пока не подозревает, что ему придется не просто расследовать несколько преступлений, но и погрузиться в мрачное прошлое этого странного места.

Суровая северная природа здесь не просто декорации, а, скорее, еще один "персонаж". Марсианские пейзажи и покрытые черной лавой поля напоминают зрителю о сравнительно недавней истории вулкана Эйяфьядлайекюдль, который внезапно извергся и закоптил небо над половиной Европы.

"Ученица", Италия

Фото: Rai Fiction

История о студентке курса медицинского университета, которая незадолго до окончания вуза решила, что врачом она быть не хочет. Вместо этого Аличе выбирает судебную медицину, а заодно оказывается в эпицентре забавных и не очень событий, включая роман с красавчиком. С каждым днем ситуация осложняется. Однако героиня ни на секунду не сомневается, что профессию она выбрала правильно, и участвует в расследовании преступлений. Это сериал об итальянцах и их привычках, ослепительно красивых мужчинах и женщинах, заботливых матушках, страстях в клочья, и все это – на фоне солнечного Триеста.

