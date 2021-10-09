Эксперт назвала самые красивые национальные парки в России

Национальные парки в России – явление относительно новое. Несмотря на то что природные богатства существуют давно, создавать и организовывать на их территории цивилизацию для туристов начали сравнительно недавно – в 1980-х годах ХХ века. Сегодня практически в каждом регионе нашей страны есть заповедные зоны, где можно провести время наедине с природой, увидеть редких животных, а кое-где даже арендовать домик или номер в отеле и провести несколько дней вдали от цивилизации.



Остров Врангеля (Чукотка)

Почти пять тысяч лет назад на острове жили последние на планете мамонты. Это один из самых северных заповедников в мире, здесь в больших количествах обитают белые медведи. Кроме них, можно встретить моржей, серых китов и огромное количество птиц, многие из которых обитают только в этом регионе.

Больше всего белых медведей можно увидеть в конце лета и начале осени, когда с моря сходит лед, медведи начинают охотиться на моржей (обычно на детенышей, так как справиться со взрослым моржом им довольно сложно). Зрелище, без сомнений, интересное, но довольно кровавое. В общем на острове Врангеля можно увидеть максимум полярной экзотики, но для посещения требуется специальное разрешение, так как остров относится к особо охраняемым природным объектам.

Как добраться: самолетом до Анадыря, далее на круизом корабле.

"Шульган-Таш" (Башкирия)

В этот заповедник туристы едут, прежде всего, чтобы увидеть знаменитую Капову пещеру, в честь которой его и назвали (в переводе с башкирского). Здесь есть несколько экотроп, одна из которых длиной 2 километра ведет непосредственно ко входу, внутри можно увидеть наскальные рисунки эпохи палеолита, изображающие животных, сцены охоты и другие актуальные для древних людей сюжеты. Еще из интересного: другие пещеры (например, Сказка), горные реки, по которым можно сплавляться на катамаранах, и экодомики для ночевки.

Как добраться: самолетом до Уфы и далее на автомобиле по указателям через Стерлитамак (около 370 километров).

Кроноцкий заповедник (Камчатка)

По сути, Камчатка – это один большой национальный парк. Главная достопримечательность, ради которой сюда едут туристы со всей страны, – это Долина гейзеров, увидеть которую во всей красе можно во время вертолетной экскурсии. Гулять в этом парке можно только по туристическим тропам из соображений безопасности, но именно с них и открываются самые шикарные виды. Если хотите увидеть бурых медведей, которые ловят рыбу, стоит также съездить в соседний Южно-Камчатский заказник.

Как добраться: самолетом до Петропавловска-Камчатского, далее с туристической группой на вертолете.

"Ленские столбы" (Якутия)

Природный парк "Ленские столбы" – это сорок километров отвесных скал высотой до ста метров, которые тянутся вдоль побережья реки Лены. Туристические маршруты рассчитаны на подготовленных и не очень туристов. Есть простые экологические тропы, во время которых можно познакомиться с местной флорой и фауной и увидеть красивые виды на Лену, есть и более сложные, с альпинистскими восхождениями на скалы. Опытные путешественники советуют не полениться и хотя бы раз встретить на скалах рассвет: виды роскошные.

Как добраться: самолетом до Якутска, далее теплоходом или катером до парка.

Куршская коса (Калининградская область)

Летом Куршская коса славится своими широкими песчаными пляжами, которые, впрочем, красивы в любое время года. Одно из самых интересных мест здесь – так называемый танцующий лес. В начале 1960-х годов 1920 века высадили сосны, стволы которых вдруг начали закручиваться у самого основания. Однозначного объяснения этому явлению до сих пор нет, но выглядит это сказочно. Ходить в лесу можно только по туристическим тропам, трогать ничего нельзя, иначе, как утверждают местные легенды, деревья заберут вас себе и никогда не отпустят.

Куршская коса – довольно популярное место среди туристов, так что с отелями и общепитом проблем не возникнет. Особенно рекомендуется здесь пожить в глэмпинге, чтобы насладиться одновременно и природой, и комфортом.

Как добраться: самолетом до Калининграда, дальше рейсовым автобусом или на такси.

Лосиный остров (Московская область)

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пообщаться с природой можно, и не выезжая далеко из Москвы. Это огромная природная зона: есть одна экологическая тропа "Заповедный лес", пройти которую можно неспешным шагом минут за 40. Виды с тропы живописные, этого не отнять: деревья, птицы и ни души вокруг. Встретить свободно прогуливающегося лося в парке довольно проблематично (хотя реально, история знает случаи), но чтобы наверняка, можно сходить на Лосиную биостанцию (экскурсию нужно бронировать заранее).

Как добраться: автобусом от станций метро "ВДНХ" или "Бульвар Рокоссовского" и станции МЦД Ростокино.

Баргузинский заповедник (Республика Бурятия)

В окрестностях Байкала немало национальных парков, заповедников и заказников, но старейшим считается Баргузинский заповедник. Он расположен на северо-восточном побережье озера, с западной стороны гор Баргузинского хребта. Этот заповедник построили в первую очередь, чтобы изучить и сохранить популяцию соболя. Сегодня он хорошо известен и среди туристов, которых ждут с июня по сентябрь. Для них здесь построили два маршрута, первый из которых пролегает по берегу Байкала, а второй – по Баргузинскому хребту, где можно увидеть, как с набором высоты меняется природа.

Как добраться: самолетом до Улан-Удэ, далее на машине или общественным транспортом до поселка Усть-Баргузин, там арендовать катер или лодку – сухопутных дорог до заповедника нет.