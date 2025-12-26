Церемония прощания с погибшими при взрыве сотрудниками ДПС проходит в Москве

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

В Москве проходит церемония прощания с сотрудниками ДПС Ильей Климановым и Максимом Горбуновым, которые погибли при взрыве полицейской машины в ночь на 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

"В церемонии принимают участие родные и близкие офицеров, руководство, личный состав и ветераны ГУ МВД России по Москве, коллеги погибших и представители органов исполнительной власти", – говорится в сообщении.

Проститься с погибшими правоохранителями пришли несколько тысяч сотрудников ведомства и жителей города. После завершения траурной церемонии Климанов и Горбунов будут похоронены с воинскими почестями.

Взрыв произошел на Елецкой улице Москвы. По версии следователей, полицейские заметили подозрительного человека возле служебного автомобиля. В момент, когда они приблизились, намереваясь задержать, тот привел в действие взрывное устройство.

В результате погибли Климанов и Горбунов, а также сам злоумышленник. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, семьям погибших правоохранителей будет оказана вся необходимая помощь.

По данным СМИ, взорвавшего машину могли обмануть мошенники, которые якобы взломали его личный кабинет на портале "Госуслуги". По предварительной информации, злоумышленник родился в 2001 году.