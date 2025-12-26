Форма поиска по сайту

26 декабря, 11:17

Происшествия

Церемония прощания с погибшими при взрыве сотрудниками ДПС проходит в Москве

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

В Москве проходит церемония прощания с сотрудниками ДПС Ильей Климановым и Максимом Горбуновым, которые погибли при взрыве полицейской машины в ночь на 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

"В церемонии принимают участие родные и близкие офицеров, руководство, личный состав и ветераны ГУ МВД России по Москве, коллеги погибших и представители органов исполнительной власти", – говорится в сообщении.

Проститься с погибшими правоохранителями пришли несколько тысяч сотрудников ведомства и жителей города. После завершения траурной церемонии Климанов и Горбунов будут похоронены с воинскими почестями.

Взрыв произошел на Елецкой улице Москвы. По версии следователей, полицейские заметили подозрительного человека возле служебного автомобиля. В момент, когда они приблизились, намереваясь задержать, тот привел в действие взрывное устройство.

В результате погибли Климанов и Горбунов, а также сам злоумышленник. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, семьям погибших правоохранителей будет оказана вся необходимая помощь.

По данным СМИ, взорвавшего машину могли обмануть мошенники, которые якобы взломали его личный кабинет на портале "Госуслуги". По предварительной информации, злоумышленник родился в 2001 году.

Семьям погибших при взрыве в Москве сотрудников ДПС будет оказана необходимая помощь

происшествиягород

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

