Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на юге Москвы

Фото: телеграм-канал SHOT

По факту взрыва на улице Елецкая в Москве возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Предварительно установлено, что в результате происшествия пострадали двое сотрудников ДПС. На месте взрыва работают правоохранительные органы, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

В СК подчеркнули, что судебные экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая, будут назначены в ближайшее время.

О взрыве на улице Елецкая возле дома 37 стало известно в ночь на среду, 24 декабря. СМИ отмечали, что по данному адресу находится отдел МВД России по району Орехово-Борисово Южное.

Новость дополняется