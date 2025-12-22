Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 09:27

Происшествия
Главная / Новости /

Очевидцы рассказали о сильном грохоте во время взрыва автомобиля на юге Москвы

Очевидцы раскрыли подробности взрыва автомобиля на юге Москвы

Фото: Москва 24

Сильный грохот был слышен во время взрыва автомобиля в столичном районе Орехово-Борисово, рассказали телеканалу "360" очевидцы.

"Под окном у машин сразу сигнализации сработали. Где-то через 6–7 минут приехали пожарные, полиция и первая скорая. Живем как раз напротив ЖК "Ясеневая 14", взрыв был у них во дворе", – сказала местная жительница Ольга.

Другая очевидица Екатерина добавила, что пострадавшего водителя вызволили из иномарки.

Источник уточнил, что ему диагностировали множественные осколочные ранения ног и закрытые переломы, в том числе лицевой кости. Он был доставлен в городскую клиническую больницу имени Юдина в тяжелом состоянии.

Еще одна местная жительница в беседе с RT уточнила, что автомобиль во время взрыва находился в движении.

"Сначала подумали, что это дрон сбили. Взрыв был, а горения не было", – рассказала она.

По некоторым данным, пострадавший мужчина может быть военным. Однако официально это не подтверждено.

Взрыв произошел утром в понедельник, 22 декабря, на Ясеневой улице. В результате пострадал один человек.

По факту ЧП возбудили уголовное дело. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, будут назначены экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая. Ход расследования взяла под контроль прокуратура столицы.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика