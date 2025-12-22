Очевидцы рассказали о сильном грохоте во время взрыва автомобиля на юге Москвы

Фото: Москва 24

Сильный грохот был слышен во время взрыва автомобиля в столичном районе Орехово-Борисово, рассказали телеканалу "360" очевидцы.

"Под окном у машин сразу сигнализации сработали. Где-то через 6–7 минут приехали пожарные, полиция и первая скорая. Живем как раз напротив ЖК "Ясеневая 14", взрыв был у них во дворе", – сказала местная жительница Ольга.

Другая очевидица Екатерина добавила, что пострадавшего водителя вызволили из иномарки.

Источник уточнил, что ему диагностировали множественные осколочные ранения ног и закрытые переломы, в том числе лицевой кости. Он был доставлен в городскую клиническую больницу имени Юдина в тяжелом состоянии.

Еще одна местная жительница в беседе с RT уточнила, что автомобиль во время взрыва находился в движении.

"Сначала подумали, что это дрон сбили. Взрыв был, а горения не было", – рассказала она.

По некоторым данным, пострадавший мужчина может быть военным. Однако официально это не подтверждено.

Взрыв произошел утром в понедельник, 22 декабря, на Ясеневой улице. В результате пострадал один человек.

По факту ЧП возбудили уголовное дело. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, будут назначены экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая. Ход расследования взяла под контроль прокуратура столицы.