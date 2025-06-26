Автомобиль подорвался на мине на подъезде к курской Судже

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Гражданский автомобиль ночью подорвался на мине на подъезде к Судже в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, в машине в этот момент находился 53-летний мужчина. Он хотел посмотреть состояние города.

"В результате взрыва у него минно-взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы, резаная рана лица", – отметил Хинштейн, добавив, что пострадавшего доставили в областную больницу.

Ранее начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным Жара погиб во время попытки задержать мародеров в Курской области. Погибший служил в Кореневском, а затем в Глушковском и Суджанском районах. Он помогал оставшимся в приграничье жителям.

Подозреваемые в его убийстве мародеры задержаны, уточнял Хинштейн.