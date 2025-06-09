Мужчина погиб в результате атаки ВСУ по Рыльскому району Курской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Мужчина погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльскому району Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора субъекта Александр Хинштейн в телеграм-канале.

По его словам, ракетный удар украинской армии пришелся по культурно-досуговому центру имени Даниила Гранина в селе Пригородняя Слободка. В связи с гибелью 64-летнего мужчины Хинштейн выразил соболезнования родным и близким. Власти региона окажут необходимую помощь его семье.

Атака привела к ранению пяти человек. В их числе главный инженер и два сторожа центра – у них осколочные ранения, ушибы и переломы. Еще у двух женщин контузия. Всем пострадавшим помощь оказывают врачи Рыльской центральной районной больницы.

Кроме того, ракетный удар повредил здание, крышу, остекление и фасад центра. После атаки на кровле здания произошел пожар площадью около 400 квадратных метров, который в настоящий момент стараются потушить пожарные.

"Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на контроле", – добавил Хинштейн.

Ранее ВСУ при помощи беспилотника атаковали Успенский кафедральный собор в Рыльске. В результате удара осколки повредили стекла, крышу, стены, двери основного здания и колокольни. Как отметил глава Курской области, виновные в атаке понесут наказание.