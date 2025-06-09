Газопровод поврежден в Воронежской области при атаке БПЛА

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Газопровод низкого давления поврежден в результате падения обломков беспилотника на востоке Воронежской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Подача газа временно прекращена 22 абонентам. Из-за падения фрагментов еще одного дрона также загорелись лес и сухая трава. Оперативные службы уже потушили пожар.

Кроме того, у одного дома в результате воздушной атаки были повреждены крыша, стена и карниз. На месте уже работают представители спецслужб.

Всего, по словам Гусева, силы ПВО сбили в восьми муниципалитетах Воронежской области более 25 беспилотников в ночь на 9 июня. При этом опасность атаки БПЛА все еще сохраняется в регионе.

В Минобороны РФ сообщали, что минувшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили 49 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. При этом больше всего дронов сбили над Курской и Нижегородской областями.

В Чувашии два дрона упали на территории Всероссийского научно-исследовательского института релестроения ("ВНИИР"). Еще по одному беспилотнику упало в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов.