09 июня, 07:12Происшествия
Газопровод поврежден в Воронежской области при атаке БПЛА
Фото: 123RF/aapsky
Газопровод низкого давления поврежден в результате падения обломков беспилотника на востоке Воронежской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.
Подача газа временно прекращена 22 абонентам. Из-за падения фрагментов еще одного дрона также загорелись лес и сухая трава. Оперативные службы уже потушили пожар.
Кроме того, у одного дома в результате воздушной атаки были повреждены крыша, стена и карниз. На месте уже работают представители спецслужб.
Всего, по словам Гусева, силы ПВО сбили в восьми муниципалитетах Воронежской области более 25 беспилотников в ночь на 9 июня. При этом опасность атаки БПЛА все еще сохраняется в регионе.
В Минобороны РФ сообщали, что минувшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили 49 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. При этом больше всего дронов сбили над Курской и Нижегородской областями.
В Чувашии два дрона упали на территории Всероссийского научно-исследовательского института релестроения ("ВНИИР"). Еще по одному беспилотнику упало в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов.