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09 июня, 06:39

Происшествия

Силы ПВО уничтожили ночью 49 беспилотников над российскими регионами

Фото: министерство обороны РФ

Минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По 13 дронов сбили над Курской и Нижегородской областями, по 9 БПЛА – над Воронежской и Орловской, по 2 беспилотника – над Брянской областью и Чувашской республикой, а также еще 1 аппарат ликвидировали в Белгородской области.

В Чувашии два дрона упали на территории Всероссийского научно-исследовательского института релестроения ("ВНИИР"). Было принято решение временно приостановить производство на ВНИИР для обеспечения безопасности сотрудников.

Кроме того, еще по одному беспилотнику упало в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов. При воздушной атаке никто из местных жителей не пострадал.

Ранее украинские войска нанесли удар по суду в Белгороде, где находился губернатор Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадал водитель автомобиля, который проезжал рядом.

ВСУ с помощью БПЛА нанесли удары по приграничным районам Курской области

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происшествиярегионы

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