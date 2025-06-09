Силы ПВО уничтожили ночью 49 беспилотников над российскими регионами

Фото: министерство обороны РФ

Минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По 13 дронов сбили над Курской и Нижегородской областями, по 9 БПЛА – над Воронежской и Орловской, по 2 беспилотника – над Брянской областью и Чувашской республикой, а также еще 1 аппарат ликвидировали в Белгородской области.

В Чувашии два дрона упали на территории Всероссийского научно-исследовательского института релестроения ("ВНИИР"). Было принято решение временно приостановить производство на ВНИИР для обеспечения безопасности сотрудников.

Кроме того, еще по одному беспилотнику упало в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов. При воздушной атаке никто из местных жителей не пострадал.

Ранее украинские войска нанесли удар по суду в Белгороде, где находился губернатор Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадал водитель автомобиля, который проезжал рядом.