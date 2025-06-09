Два беспилотника упали на территории завода в Чувашии

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Чувашская Республика подверглась атаке украинских беспилотников утром 9 июня. Два дрона упали на территории Всероссийского научно-исследовательского института релестроения ("ВНИИР"), сообщил глава региона Олег Николаев.

Было принято решение временно приостановить производство на ВНИИР для обеспечения безопасности сотрудников.

Кроме того, еще по одному беспилотнику упало в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов. Какой-либо угрозы для местных жителей нет.

Николаев подчеркнул, что благодаря слаженной работе спецслужб удалось избежать жертв и пострадавших среди мирных граждан. Все службы продолжают работать в усиленном режиме, ситуация находится под контролем.

Вечером 8 июня системы ПВО уничтожили в общей сумме 24 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ. Дроны сбили в Воронежской и Белгородской областях.

Помимо этого, украинские войска атаковали при помощи беспилотника Успенский кафедральный собор в Рыльске в Курской области. В результате происшествия никто не пострадал.