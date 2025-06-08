Женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Раменском

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Женщина пострадала в городском округе Раменское в результате падения сбитого украинского БПЛА на территорию СНТ "Малиновка". Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, 75-летняя женщина госпитализирована с ранением. Она получает всю необходимую медицинскую помощь, подчеркнул Воробьев.

Он также отметил, что в результате падения беспилотника были повреждены три садовых дома в СНТ.

Днем ранее два человека пострадали в результате атаки вражеских БПЛА в Подмосковье. По словам Воробьева, в Истре, в СНТ "Юбилейный", осколочные ранения получили мужчина и женщина. Им оказывают необходимую помощь в больнице, состояние стабильное, угрозы жизни нет, подчеркнул глава региона.

Кроме того, пострадал частный дом – повреждены были крыша, стена, а также хозпостройки и автомобиль. Вопросы восстановления и поддержки семьи находятся на контроле, уточнил губернатор и добавил, что во всех населенных пунктах, подвергшихся атаке, работают оперативные службы.

