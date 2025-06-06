Три человека госпитализированы после атаки БПЛА в Тульской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Силы ПВО уничтожили минувшей ночью два украинских беспилотника самолетного типа в Тульской области. В результате вражеской атаки пострадали три человека, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Всех пострадавших уже доставили в больницу. Глава региона призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и предосторожности.

Этой ночью атаке БПЛА также подверглась Саратовская область. В частности, многоквартирный жилой дом на улице Тельмана в Энгельсе получил повреждения в результате удара дрона. Никто из мирных жителей не пострадал.

Кроме того, возгорание возникло на одном из промышленных предприятий в Энгельсе при воздушной атаке БПЛА. На месте уже работают все профильные службы.