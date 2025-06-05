Адреса бомбоубежищ по всей России появятся на "Госуслугах"

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Гражданам РФ предоставят доступ к адресам бомбоубежищ по всей стране на портале "Госуслуги". Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на замглавы департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергея Старовойтова.

По его словам, любой россиянин сможет посмотреть в личном кабинете на "Госуслугах", к какому убежищу он приписан и как к нему идти в случае чрезвычайной ситуации.

"То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации", – добавил Старовойтов.

Представитель МЧС подчеркнул, что такая система уже прошла апробацию в Курской и Белгородской областях. Распространить ее на всю Россию могут уже до конца 2025 года.

Член комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий подчеркнул, что за последние три года РФ подверглась нескольким тысячам налетов БПЛА. По его словам, дальность полета дронов может достигать трех тысяч километров. Однако недавняя атака ВСУ на российские аэродромы показала, что даже отдаленным регионам необходима развитая система гражданских убежищ.

Ранее женщина получила травмы в результате атаки украинских дронов на дачные дома в Рыльске Курской области. Кроме того, из-за атаки повреждения получили около четырех дачных домовладений.

В начале июня беспилотники также атаковали Липецкую область, в результате чего в Лебедянском районе пострадал один человек. Он получил легкое ранение. При этом при падении БПЛА в Лебедяни осколки повредили два дома и остекление жилых зданий.