Один человек пострадал при атаке БПЛА в Липецкой области

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Беспилотники атаковали Липецкую область, в результате чего в Лебедянском районе пострадал один человек. Он получил легкое ранение, сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал губернатора региона Игоря Артамонова.

Как он уточнил, всего ночью в понедельник, 2 июня, над областью системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 27 дронов. Случившееся обошлось без жертв.

При этом при падении БПЛА в Лебедяни осколки повредили два дома и остекление жилых зданий.

"Одну семью разместили в гостинице, другая временно переехала к родственникам. Окажем помощь в восстановлении, дал главе района соответствующие поручения", – указал Артамонов.

Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили 296 украинских беспилотников над несколькими регионами России. Вражеские БПЛА были перехвачены и ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тамбовской областей, а также над территорией Крыма.

