Обломки сбитых БПЛА повредили автомобили и окна жилых домов в Рязани

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО ликвидировали в небе над Рязанью несколько украинских дронов ночью 2 июня, сообщает губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.

По словам Малкова, из-за падения обломков были повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Также ночью 2 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Воронеж. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Кроме того, дежурные силы ПВО ликвидировали в небе над Курском несколько украинских БПЛА. В результате падения обломков дронов произошло возгорание в частных домах и гараже. Есть попадания в многоквартирный жилой дом.