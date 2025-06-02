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Обломки сбитых БПЛА повредили автомобили и окна жилых домов в Рязани
Фото: Минобороны РФ
Дежурные силы ПВО ликвидировали в небе над Рязанью несколько украинских дронов ночью 2 июня, сообщает губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.
По словам Малкова, из-за падения обломков были повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы города.
Также ночью 2 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Воронеж. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Кроме того, дежурные силы ПВО ликвидировали в небе над Курском несколько украинских БПЛА. В результате падения обломков дронов произошло возгорание в частных домах и гараже. Есть попадания в многоквартирный жилой дом.