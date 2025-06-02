Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО уничтожили несколько украинских дронов на подлете к Воронежу в ночь на 2 июня, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Информация о разрушениях на земле уточняется. Также Гусев подчеркнул, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Ранее вооруженные силы Украины совершили теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиатехники, так как дроны были запущены с территории в непосредственной близости от аэродромов.