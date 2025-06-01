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01 июня, 23:03

Происшествия

Зеленский взял ответственность за атаки против российских аэродромов

Фото: ТАСС/APA Images via ZUMA Press Wire

Украинский лидер Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Готовили операцию более полутора лет", – заявил Зеленский, добавив, что операцию возглавил глава СБУ Василий Малюк.

По словам лидера Украины, Киев задействовал 117 дронов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях 1 июня, сообщили в Минобороны России.

При этом в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены, однако в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиатехники.

Некоторые участники терактов уже задержаны, подчеркнули в оборонном ведомстве. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.

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