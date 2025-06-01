Дроны атаковали военную часть в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Первая в Сибири атака дронов произошла на военную часть в поселке Средний Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

"Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано", – написал он.

На место случившегося направились сотрудники ФСБ, МЧС РФ и бойцы Росгвардии. Также был проведен оперативный штаб.

"Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура", – указал Кобзев.

Он добавил, что угрозы жизни и здоровью населения нет.

Ранее женщина погибла после удара ВСУ по движущемуся автомобилю в Брянской области. Машина попала под прицел, когда ехала по дороге между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района. В результате минно-взрывные ранения также получил водитель, его доставили в больницу для оказания необходимой медпомощи.

