Двое детей пострадали в результате атаки ВСУ по Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое несовершеннолетних пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Рыльску в Курской области. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Удар был совершен по местной электроподстанции. В результате атаки 14-летняя девочка получила касательное осколочное ранение левой голени, а 17-летний подросток – осколочное ранение правой голени. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Хинштейн также добавил, что в результате атаки на город повреждены два трансформатора, полностью отключен свет. Аварийные бригады прибудут на место происшествия, как только позволит оперативная обстановка.

Ранее три человека погибли и еще трое пострадали при атаке украинских дронов в Курской области. Утром 5 мая неподалеку от села Щеголек Беловского района ВСУ атаковали FPV-дроном машину Lada Largus.

Также восемь сотрудников МЧС России, работавших на ликвидации пожара в Горловке, пострадали из-за атаки беспилотников. Спасатели выехали в Никитовский район для тушения хозпостройки, которая загорелась после удара БПЛА. Однако во время их работы активизировались другие дроны.