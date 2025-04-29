16 человек пострадали при обстреле ВСУ Горловки в ДНР

Фото: телеграм-канал "МВД по ДНР"

16 человек, в том числе годовалый ребенок, пострадали в результате украинского обстрела Горловки в ДНР. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Вместе с тем ранения получили 5 правоохранителей. По данным пресс-службы МВД по ДНР, удар по центру Горловки был нанесен украинскими военнослужащими с помощью тяжелого оружия. В результате были повреждены многоэтажные здания.

"У правоохранителей диагностированы легкие травмы, они доставлены в медучреждение, где им оказывается вся необходимая помощь", – сказано в заявлении ведомства.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с украинских БПЛА боеприпасы, в результате чего в Белгородской области воспламенился храмовый комплекс "Новый Иерусалим". Пожарные долгое время не могли приступить к тушению огня, так как дроны продолжали атаковать территорию.

В результате комплекс полностью выгорел. В местной епархии уточнили, что несколько человек получили легкие ранения. Кроме того, была повреждена пожарная техника.