Комплекс Новый Иерусалим полностью сгорел после атаки БПЛА в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "СВЯТОЕ БЕЛОГОРЬЕ"

Храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе Белгородской области полностью сгорел в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщается в телеграм-канале Белгородской епархии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на епархию, несколько человек, предварительно, получили легкие ранения при воздушной атаке. Кроме того, повреждения получила пожарная техника. В епархии также выразили уверенность, что украинские войска атаковали храмовый комплекс целенаправленно.

О пожаре в белгородском комплексе Новый Иерусалим стало известно вечером 24 апреля. Причиной возгорания стал сброс боеприпасов с украинских дронов.

Ранее этим же днем жительница Белгородской области погибла в результате атаки украинского FPV-дрона по частному дому. Инцидент произошел в Грайворонском округе, в селе Мокрая Орловка.