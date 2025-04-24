Силы ПВО за ночь сбили 87 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили и перехватили 87 украинских БПЛА самолетного типа над 8 регионами РФ. Об этом пишет Минобороны РФ.

45 из воздушных целей ликвидированы над Крымом, еще по 10 над Белгородской областью и Курской областью, 8 – в небе над Воронежской областью, по 4 – над Брянской, Липецкой и Нижегородской областями. Также было сбито два дрона над столичным регионом.

Предыдущей ночью силы ПВО в сумме сбили 11 украинских беспилотников. Тогда воздушные цели были ликвидированы над Тульской, Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской областями и Крымом.

FPV-дронов пока не хватает в российских войсках, но работа идет ежедневно, планы по наращиванию производства будут выполнены, заявлял ранее Владимир Путин. По его словам, на передовую в зоне СВО ежедневно направляется около 4 тысяч дронов-FPV.

