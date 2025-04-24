Около десяти беспилотников уничтожены в Воронежской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО обнаружили и уничтожили около десяти вражеских беспилотников в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Предварительно, в результате воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее два ребенка и женщина пострадали в белгородском селе Нечаевка после атаки FPV-дрона. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.

Еще одна атака украинских дронов произошла до этого в Волоконовском районе Белгородской области. В результате нее погибли два бойца самообороны – они находились на дежурстве при исполнении должностных обязанностей.