Два ребенка и женщина пострадали в белгородском селе при атаке FPV-дрона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два ребенка и женщина пострадали в белгородском селе Нечаевка после атаки FPV-дрона. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

"Все находятся сейчас в больнице, им оказывается помощь. Мы видим, что у врага ничего человеческого нет", – написал Гладков.

Как напомнил глава региона, FPV-дрон – это оператор, который точно понимает, по кому он наносит удар.

Ранее в результате атаки дронов ВСУ на Белгородскую область погибли два бойца самообороны. Добровольцы находились на дежурстве при исполнении должностных обязанностей.

До этого при атаке беспилотника был ранен мирный житель Белгородской области. В момент прилета мужчина находился за рулем грузового автомобиля. Подоспевшим на помощь бойцам самообороны удалось доставить его с множественными поверхностными осколочными ранениями живота, предплечья и ноги в больницу.