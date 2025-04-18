Мальчик погиб при атаке украинского дрона на поселок в ДНР

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В результате атаки украинского дрона-камикадзе в поселке Володарское Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб мальчик 2015 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба управления по документированию военных преступлений Украины.

По информации управления, всего за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили 21 атаку по населенным пунктам ДНР, выпустив 49 боеприпасов. В результате атаки получили повреждения 4 жилых дома, автомобиль, объект гражданской инфраструктуры и коммунальная техника.

Ранее в результате атаки беспилотника ВСУ был ранен мирный житель в Белгородской области. Мужчина доставлен в больницу с множественными поверхностными осколочными ранениями живота, предплечья и ноги.

Также ВСУ атаковали дронами-камикадзе Энергодар. Один из них был сбит сотрудниками военной полиции за зданием детско-юношеской спортивной школы. Второй был подавлен системами РЭБ. Третий беспилотник сдетонировал в кронах деревьев в районе местной школы бокса.

