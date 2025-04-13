Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки российских войск "Центр" сумели освободить населенный пункт Елизаветовка, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны.

В результате этих боев поражение было нанесено формированиям четырех механизированных, штурмовой, егерской бригад, а также бригаде беспилотных систем, штурмовому полку Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригаде морской пехоты и трем бригадам нацгвардии.

Столкновения происходили в районе населенных пунктов Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Алексеевка, Новопавловка, Красноармейск, Новосергеевка, Миролюбовка и Преображенка на территории ДНР.

Украинские войска потеряли более 435 военнослужащих, а также лишились двух боевых бронированных машин "Козак", семи пикапов и восьми орудий полевой артиллерии. В том числе была уничтожена 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

Ранее военные РФ уничтожили две группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Харьковской области. Российские бойцы обнаружили их в лесном массиве Купянского района.