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12 апреля, 06:14

Политика

Бойцы РФ уничтожили три станции Starlink и более 220 украинских военных за сутки

Фото: Министерство обороны РФ

Военные российской группировки войск "Запад" за минувшие сутки уничтожили три станции спутниковой связи Starlink и свыше 220 солдат ВСУ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму.

Помимо этого, украинские войска потеряли бронетранспортер M113, десять минометных расчетов, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станцию РЭБ Wartex и пять автомобилей. Российские силы также уничтожили 34 пункта управления БПЛА и три полевых склада боеприпасов противника.

Бигма уточнил, что бойцы РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Каменки, Купянска, Боровой, Нового, Макеевки, Ямполя и Кировска.

Ранее Вооруженные силы России освободили село Журавку в Сумской области. Российские бойцы также нанесли поражение механизированной, танковой, трем десантно-штурмовым бригадам и бригаде территориальной обороны ВСУ в районах Горналя и Олешни в Курской области.

Кроме того, военнослужащие РФ взяли под контроль Катериновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Село было отбито благодаря решительным действиям бойцов из подразделений группировки войск "Запад".

ВС РФ уничтожили военных механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ под Белгородом

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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