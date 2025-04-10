Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили село Журавку в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Взять под контроль населенный пункт удалось в ходе наступления подразделения группировки войск "Север". Кроме того, ВС РФ нанесли поражение механизированной, танковой, трем десантно-штурмовым бригадам и бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Горналя и Олешни в Курской области.

Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области.

За минувшие сутки ВС РФ в районе границы с Курской областью уничтожили более 420 солдат ВСУ. Общие потери украинской армии за все время боев в регионе выросли до 73 410 человек.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Гуево в Курской области, а до этого взяли под контроль Басовку в Сумской области. Момент окончательного поражения ВСУ в Курской области становится все ближе, отмечал врио главы региона Александр Хинштейн.

