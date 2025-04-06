Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) освободили населенный пункт Басовка в Сумской области. Об этом сообщает российское Минобороны.

Кроме того, ВС РФ поразили формирования механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня Курской области.

За прошедшие сутки украинские войска лишились свыше 170 военных. Всего ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли более 72 320 военнослужащих, добавили в оборонном ведомстве.

До этого ВС РФ нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов. Высокоточный ракетный удар был произведен по одному из ресторанов города Кривой рог. Потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

