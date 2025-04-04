ВСУ потеряли до 85 военных и иностранных офицеров при ударе по Кривому Рогу

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России нанесли высокоточный ракетный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"В 18:49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог", – указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Ранее российская армия нанесла ракетный удар по пункту временной дислокации Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В результате было ликвидировано до 170 украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Также в конце марта ВС РФ ударили по инфраструктуре военных аэродромов, ремонтному предприятию военной техники, производственным цехам и пунктам управления беспилотниками Украины. Вместе с тем были атакованы места хранения боеприпасов и скопления живой силы и техники противника в 143 районах.

