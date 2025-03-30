МО РФ: ракетным ударом уничтожены до 170 боевиков в местах сбора СБУ и ГУР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В результате было ликвидировано до 170 украинских военнослужащих и иностранных наемников. Кроме того, российская авиация, дроны и артиллерия смогли нанести удар по инфраструктуре военных аэродромов, складам снарядов и БПЛА, заводу, где осуществлялась сборка беспилотников, а также по личному составу и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 140 районах.

Также силы противовоздушной (ПВО) обороны России уничтожили две американские управляемые авиабомбы JDAM и 78 дронов.

Несколькими днями ранее российская армия нанесла удары по инфраструктуре военных аэродромов, ремонтному предприятию военной техники, производственным цехам и пунктам управления беспилотниками Украины. Также были атакованы места хранения боеприпасов и скопления живой силы и техники противника в 143 районах.

Кроме того, дежурные средства ПВО России ликвидировали две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также реактивный снаряд системы залпового огня западного производства HIMARS и 58 беспилотников.

